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Ali Kırca'ya ait tekne batmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Ali Kırca'ya ait tekne batmaktan son anda kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan günübirlik teknelerin olduğu alanda duran ünlü haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait tekne, deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri tarafından batmaktan son anda kurtarıldı. Tekne içerisinde bulunan su, ekiplerin zamanında müdahalesiyle denize boşaltıldı ve Ali Kırca'ya ait tekne kurtarıldı.

Ali Kırca\'ya ait tekne batmaktan son anda kurtarıldı
12.01.2024 - 16:36,  Güncelleme: 16:38
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik teknelerin bulunduğu alanda duran, ünlü haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olan tekne, deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri tarafından batmaktan son anda kurtarıldı.

Fethiye Şehir Merkezi'nde günübirlik teknelerin bulunduğu alanda duran, haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olan tekne bilinmeyen bir sebeple aniden su almaya başladı. Olayı gören vatandaşların durumu ekiplere bildirmesi üzerine deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda tekne içerisinde bulunan su, denize boşaltıldı. Deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda Ali Kırca'ya ait tekne batmaktan kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ali Kırca'ya ait tekne batmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika


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