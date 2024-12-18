Ali Koç'u iten Göztepeliye hapis cezası - Son Dakika
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Ali Koç'u iten Göztepeliye hapis cezası

Ali Koç\'u iten Göztepeliye hapis cezası

Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'u iten Fatih Özkan, 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

18.12.2024 16:34
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İzmir'de Süper Lig ikinci hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ikinci yarısında Ali Koç'u arkadan ittirerek düşüren Fatih Özkan hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Göztepe, Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakaya futbol yerine olaylar damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, maça alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününün olduğu bölüme gitti. Bu sırada Göztepeli taraftarlar büyük bir tepki gösterdi. Daha sonra ikinci yarının başladığı sırada Ali Koç ve beraberindeki heyet saha kenarından protokol bölümüne doğru ilerlerken Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç'u arkadan ittirerek yere düşürdü. Yaşanan bu olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri Özkan'ı gözaltına aldı ve savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 ay 15 gün hapis cezası

İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Fatih Özkan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suç işleme eğilimini göz önünde bulundurarak cezanın ertelenmesine ya da para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ali Koç'u iten Göztepeliye hapis cezası - Son Dakika

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