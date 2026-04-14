Aliağa'da Motosiklet Sürücüleri İçin Eğitim
Aliağa'da Motosiklet Sürücüleri İçin Eğitim

14.04.2026 21:28
Jandarma, Aliağa'da 35 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüş ve hırsızlıklara karşı eğitim verildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde motosiklet kazalarının önüne geçmek ve sürücülerin trafikte daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri koordinesinde düzenlenen eğitim programına 35 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü katıldı. Teorik ve uygulamalı bilgilerin paylaşıldığı seminerde, trafik güvenliğinin yanı sıra asayiş olaylarına karşı alınacak önlemler de anlatıldı.

Hırsızlığa karşı "AirTag" önerileri

Eğitimde, son dönemde bölgede artış gösteren motosiklet ve araç hırsızlıkları masaya yatırıldı. Jandarma ekipleri, teknolojik takip yöntemlerinin önemine değinerek, sürücülere araçlarını koruma noktasında farkındalık kazandırmak amacıyla "AirTag" gibi takip cihazlarının kullanımı hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

Koruyucu ekipman ve görünürlük vurgusu

Motosiklet sürücülerinin can güvenliği için hayati önem taşıyan koruyucu ekipman kullanımı eğitimde geniş yer buldu. Kaskın yanı sıra mont, gözlük, sürtünmeye dayanıklı özel dizlik ve kolluk kullanımının önemini vurgulayan ekipler, özellikle gece sürüşlerinde trafiğin diğer unsurları tarafından fark edilmeyi sağlayan reflektif yelek kullanımının önemine dikkat çekti.

Güvenli sürüş tekniklerinin detaylandırıldığı programda, trafik kurallarına uymanın sadece sürücü için değil, tüm yol kullanıcıları için bir sorumluluk olduğu hatırlatıldı. Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesinde en temel faktörün eğitimli ve bilinçli sürücü olduğunu belirterek, benzer faaliyetlerin ilçe genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Hırsızlık, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Aliağa, İzmir, Son Dakika

