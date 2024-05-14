Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin vatmana 6 yıl 9 aya kadar hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin vatmana 6 yıl 9 aya kadar hapis talebi

İstanbul'da 5 Aralık 2022'de Alibeyköy Cibali T5 hattına kayıtlı tramvay ile halk otobüsünün karıştığı kaza sonucu 10'dan fazla kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tramvay sürücüsünün kırmızı ışık kuralına uymaması ile kazanın meydana geldiği belirtildi ve 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

14.05.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin vatmana 6 yıl 9 aya kadar hapis talebi

İSTANBUL - Alibeyköy'de tramvay ile halk otobüsünün karıştığı kaza sonucu 10'dan fazla kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tramvay sürücüsünün kırmızı ışık kuralına uymaması ile kazanın meydana geldiği belirtildi ve 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul'da 5 Aralık 2022'de Alibeyköy Cibali T5 hattına kayıtlı tramvay ile halk otobüsünün karıştığı kaza sonucu 10'dan fazla kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 kişi 'mağdur' sıfatıyla yer alırken, Semi Özcan 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Vatmanın kırmızı ışık ihlali sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan'ın kullandığı Alibeyköy Cibali T5 hattına kayıtlı tramvayın, Ünal K.'nın kullandığı halk otobüsüyle Namık Kemal Caddesi kesişiminde çarpıştığı ve şüpheli Özcan'ın kırmızı ışık kuralına uymaması ile kazanın meydana geldiği aktarıldı.

Uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı

3 mağdurun kırık olacak şekilde, 7 mağdurun ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının belirtildiği iddianamede, dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak uzlaştırma müzakereleri sonucunda uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi. Ayrıca, şüpheli hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan takipsizlik kararı verildiği de öğrenildi.

6 yıl 9 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Semi Özcan'ın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 1 ay 15 günden 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ulaşım, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin vatmana 6 yıl 9 aya kadar hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:52:42. #1.13#
SON DAKİKA: Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin vatmana 6 yıl 9 aya kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement