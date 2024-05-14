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Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin vatmana 6 yıl 9 aya kadar hapis talebi

İSTANBUL - Alibeyköy'de tramvay ile halk otobüsünün karıştığı kaza sonucu 10'dan fazla kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tramvay sürücüsünün kırmızı ışık kuralına uymaması ile kazanın meydana geldiği belirtildi ve 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul'da 5 Aralık 2022'de Alibeyköy Cibali T5 hattına kayıtlı tramvay ile halk otobüsünün karıştığı kaza sonucu 10'dan fazla kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 kişi 'mağdur' sıfatıyla yer alırken, Semi Özcan 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Vatmanın kırmızı ışık ihlali sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan'ın kullandığı Alibeyköy Cibali T5 hattına kayıtlı tramvayın, Ünal K.'nın kullandığı halk otobüsüyle Namık Kemal Caddesi kesişiminde çarpıştığı ve şüpheli Özcan'ın kırmızı ışık kuralına uymaması ile kazanın meydana geldiği aktarıldı.

Uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı

3 mağdurun kırık olacak şekilde, 7 mağdurun ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının belirtildiği iddianamede, dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak uzlaştırma müzakereleri sonucunda uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi. Ayrıca, şüpheli hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan takipsizlik kararı verildiği de öğrenildi.

6 yıl 9 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Semi Özcan'ın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıl 1 ay 15 günden 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.