Alihan Kuriş O¨rgu¨tu¨ne Yönelik Operasyon - Son Dakika
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Alihan Kuriş O¨rgu¨tu¨ne Yönelik Operasyon

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı evrak imha edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreste gerçekleştirilen aramada, ihbarın doğru olduğu tespit edilirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, alihan kuriş, Operasyon, Ümraniye, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Alihan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alihan Kuriş O¨rgu¨tu¨ne Yönelik Operasyon - Son Dakika

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