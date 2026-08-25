Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon

"Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasında örgütün hesap hareketlerine ilişkin dekontları, bağış adı altında oluşturulan listeleri, banka cüzdanları, çeşitli finansal evraklar ve toplantı tutanakları emniyet güçlerince yapılan arama sonucunda ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve soruşturmaya konu delillerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gelen ihbarın değerlendirilmesi üzerine Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde R.B. isimli şahsın ikameti ve eklentilerinde örgüt faaliyetleriyle bağlantılı belge ve dokümanların bulunduğu yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda, alınan adli arama kararı doğrultusunda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 37 klasör içerisinde; hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, bağış adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, çeşitli finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilerek incelemeye alınmak üzere el konuldu.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu finansal evrakları ikamete getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan M.A. olduğu tespit edildi. Ele geçirilen belge ve finansal kayıtların örgütün mali yapılanması, para hareketleri ve faaliyetleriyle bağlantısının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemelerin sürdürüldüğü, 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün mali kaynaklarının, örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşların ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği öğrenildi.