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- Alkol masasında kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde alkol masasında meydana gelen kavgada bir kişi kırılan şişe ile boğazından ağır yaralandı. Şişeyle arkadaşını yaralayan şüpheli de darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kerimağa Sokak'ta meydana geldi. Kemal A. ve Osman Y. kurdukları masada alkol almaya başladılar. Alkol alan arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar birbirini darp etmeye başladı. Duruma öfkelenen Kemal A. elindeki alkol şişesini kırarak arkadaşı Osman Y.'yi boğazından ağır yaraladı. Kavgayı gören çevredekiler, şahısları ayırarak durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Kemal A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.