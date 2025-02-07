Alkolle Seyir Halinde Kadeh Tokuşturan Sürücüye Tepki

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Seyir halinde alkol alıp kadeh tokuşturdu

Duyarsız sürücüye tepki çığ gibi büyüdü

BURSA - Bursa'da bir sürücü arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken alkol alıp kadeh tokuşturdu. O anları sosyal medyada paylaşan sürücü, vatandaşlardan tarafından tepki aldı.

Bursa Uludağ yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü, yanına başka bir araçla yanaşan arkadaşı ile seyir halindeyken alkol alıp kadeh tokuşturdu. O anları kayda alan sürücü, sosyal medyada paylaşım yapınca vatandaşlar tarafından da tepki aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.