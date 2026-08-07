Alkollü Araç Kullanma Cezası: Hükümlü Yakalandı
Samsun'da alkollü araç kullanmaktan 9 ay hapis cezası bulunan Y.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da alkollü araç kullanmaktan hakkında kesinleşmiş 9 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Yargılandığı mahkemece alkollü araç kullanmak suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırılan Y.K., hakkında cezanın kesinleşmesinin ardından yakalama kararı çıkarıldı. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından Atakum ilçesinde yakalanan hükümlü, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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