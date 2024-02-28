Alkollü avukat hastanenin yoğun bakım servisi kapısını tekmeleyerek kırdı: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü avukat hastanenin yoğun bakım servisi kapısını tekmeleyerek kırdı: O anlar kamerada

Başakşehir'de bulunan bir devlet hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi gören hastayı ziyarete gelen alkollü avukat, içeri alınmayınca cam kapıyı tekmeleyerek kırdı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklanırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

28.02.2024 19:42  Güncelleme: 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü avukat hastanenin yoğun bakım servisi kapısını tekmeleyerek kırdı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bulunan bir devlet hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi gören hastayı ziyarete gelen alkollü avukat, içeri alınmayınca cam kapıyı tekmeleyerek kırdı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklanırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24.02.2024 tarihinde akşam saatlerinde Başakşehir'de bulunan bir devlet hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde hastaneye gelen alkollü bir şahıs yoğun bakım servisinde tedavi gören bir hastayı ziyaret etmek istediğini söyledi. Görevliler hasta ziyaret saati dışında olduğunu belirterek izin vermedi. Şahıs bunun üzerine hastaneden ayrıldı. Ertesi gün tekrar yoğun bakım önüne gerek ısrarla içeriye girmek isteyip kilitli olan cam kapıyı defalarca tekmeleyerek kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan F.F. isimli İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğu öğrenildi. Şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Yakalanan şahıs "Mala Zarar Verme" ve "Kamu Görevlisine Hakaret" suçlarından 26.02.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü avukat hastanenin yoğun bakım servisi kapısını tekmeleyerek kırdı: O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:25:41. #1.11#
SON DAKİKA: Alkollü avukat hastanenin yoğun bakım servisi kapısını tekmeleyerek kırdı: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement