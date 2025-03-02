Alkollü Birey Evinin Alev Alev Yanmasına Sebep Oldu - Son Dakika
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Alkollü Birey Evinin Alev Alev Yanmasına Sebep Oldu

Samsun'da, ailesi iftara giden alkollü bir kişi evini ateşe vererek yaktı. Olay sonrasında gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

02.03.2025 23:56
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Ailesi iftara giden alkolü şahıs evini yaktı

SAMSUN - Samsun'da ailesi iftara giden alkollü şahıs, evini ateşe vererek yaktı.

Olay, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocukları kızına iftara gittiği öğrenilen H.İ.İ. adlı şahıs, tek başına bulunduğu sırada evini ateşe vererek yaktı. Alevler tek katlı evin içini sararken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Alkollü H.İ.İ. polis tarafından gözaltına alınırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Birey Evinin Alev Alev Yanmasına Sebep Oldu - Son Dakika

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