Alkollü Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Burdur'da ayağı alçılı bir şekilde motosiklet kullanan alkollü sürücü, park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, gece saatlerinde Bağlar Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 ADR 604 plakalı motosikleti kullanan sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan alkol kontrolünde motosiklet sürücüsünün 3.58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan sürücünün kazadan önce de ayağının kırık olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.