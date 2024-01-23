Alkollü arkadaşını almaya gelen sürücü de alkollü çıktı...Alkollü nakliyatçılar polisi çileden çıkardı

Arkadaşını kurtarmak isteyen sürücü de alkollü çıktı

Polisin sabır sınavı kamerada

Alkollü nakliyatçılar uygulama noktasından geçen ve kendilerine laf attığını öne sürdükleri adama saldırdı

BURSA - Bursa'da uygulama yapan polis ekipleri, trafik canavarlarına geçit vermedi. Denetimleri gören bir kamyon sürücüsü uygulama noktasını fark edince aracı yol kenarına park etti. Fakat polis ekiplerinin dikkatinden kaçamayan sürücü ekipleri ikna etmek için dakikalarca uğraşsa da alkolmetreye üflemek zorunda kaldı. 114 promil alkollü çıkan sürücü, "araç bağlanmasın" diye firma sahibi olan arkadaşını aradı. Başka bir kamyonla gelen nakliyat firmasının sahibi de alkollü olunca cezalar peş peşe geldi. Polisin sabır imtihanı kameraya anbean yansıdı. Alkollü nakliyatçılar, polis ayrıldıktan sonra bölgeden yaya olarak geçen bir şahsa da kendilerine laf attığı gerekçesiyle saldırdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarında uygulama noktası kuran polis ekipleri, alkollü sürücülere geçit vermedi. Polis ekiplerinin uygulama noktasını gören bir nakliyat kamyonun sürücüsü, aracı hemen yol kenarındaki bir alana çekti. Fakat polis ekiplerinin dikkatinden kaçamayan sürücü, ekipleri ikna etmek için dakikalarca dil döktü. Bütün çabaları boşa çıkan sürücü alkolmetreye üflemek zorunda kaldı. 114 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce de ehliyetini alkolden kaptırdığı öğrenilirken, sürücü "araç bağlanmasın" diye firma sahibi olan arkadaşını çağırdı. Başka bir nakliyat kamyonu ile uygulama noktasına gelen arkadaşı ise uygulama noktasına girmemek için aracı ara sokağa park etti. Durum üzerine şüphelenen polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak istedi. Fakat cihaza ısrarla üflemeyi kabul etmeyen bu kişinin de ehliyetinin alkollü olduğu ortaya çıktı.

2 arkadaşın geldikleri nakliye kamyonları bağlanırken, firma sahibine "alkolmetreyi üflememek ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan" 21 bin lira ceza kesildi.

2. kez alkollü yakalanan ilk sürücü ise 2 yıl ehliyetinden olurken, kendisine 8 bin lira para cezası kesildi.

Öte yandan alkollü sürücüler uygulama bittikten sonra kendilerine laf atan kişiyle tekme tokat kavga ederken o anlar kameraya yansıdı.