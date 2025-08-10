Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü bariyerlere çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza saat 01.00 sıralarında Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Ekrem D.(43) yönetimindeki 16 BGM 907 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Yenice Köprülü kavşağında bariyerlere çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü ekipler tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada yapılan kontrolde sürücünün 1,71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA