Alkollü Sürücü, Belediye Başkanının Makam Arabasına Çarptı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü, Belediye Başkanının Makam Arabasına Çarptı

Alkollü Sürücü, Belediye Başkanının Makam Arabasına Çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü sürücü, belediye otoparkında park halindeki Belediye Başkanı'nın makam arabasına çarptı. Sürücünün 2,82 promil alkollü olduğu tespit edildi.

02.10.2024 12:34  Güncelleme: 12:39
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, Gazipaşa Belediyesi otoparkında park halinde bulunan Belediye Başkanı'nın makam arabası ile belediyeye ait hizmet aracına çarptı.

Kaza, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Gazipaşa Belediyesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndan Rasih Kaplan Caddesi istikametine dönüş yapan Veli A. idaresindeki 07 NJ 366 plakalı otomobil, belediyeye ait otoparkta park halinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın 07 UC 838 plakalı makam aracı ile 07 BDA 464 plakalı belediye hizmet aracına çarptı. Kazada, Veli A.'nın kullandığı araç ile 07 BDA 464 plakalı belediye hizmet aracında maddi hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından Veli A.'ya yapılan alkol testinde sürücünün 2,82 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü, Belediye Başkanının Makam Arabasına Çarptı - Son Dakika

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