Alkollü Sürücü Bursa'da Kaos Yarattı
Alkollü Sürücü Bursa'da Kaos Yarattı

Alkollü Sürücü Bursa'da Kaos Yarattı
22.03.2026 10:26
Bursa'da alkollü sürücü 4 araca çarptı, vatandaşları polis sandı. Ceza 350 bin lira.

Bursa'da alkollü sürücü direksiyon başına geçince ortalığı savaş alanına çevirdi. 4 araca çarpan sürücü, vatandaşı polis sandı, araç sahiplerini teselli etmeye kalktı. Alkolmetreyi üflemeyi de reddeden şahıs, 350 bin lira ceza yedi.

Olay, Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Ş.Ş., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, sürücünün tavırları kazanın önüne geçti.

Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, olay yerine gelen ekiplerden önce çevredeki vatandaşları polis zannedip derdini anlatmaya çalıştı. Bir yandan dengesini sağlamaya çalışan Ş.Ş., bir yandan da "Ben anlatayım size" diyerek vatandaşlara uzun uzun izahatta bulundu. Kazaya karışan araç sahiplerini de ihmal etmeyen sürücü, "Zararınızı karşılayacağım" diyerek gönül almaya çalıştı. Ancak hasarın büyüklüğü ve kendi durumu, bu sözlerin havada kalmasına neden oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise hem kazayla hem de sürücünün bitmek bilmeyen açıklamalarıyla uğraştı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü karşısında ekiplerin sabrı dikkat çekti. Polis ekipleri, zaman zaman zor anlar yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak işlemleri tamamladı.

Yapılan sorgulamada, sürücünün daha önce de alkolden ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Kesilen cezaların toplamı 350 bin lirayı aşarken, sürücü kan testi için hastaneye götürülerek gözaltına alındı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Bursa'da Kaos Yarattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Bursa'da Kaos Yarattı - Son Dakika
