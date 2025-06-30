Alkollü Sürücü Gümüşhane\'de Kaza Yaptı

Gümüşhane'de alkollü bir sürücü, önce bir mağazaya daldı ardından olay yerinden kaçarken iki araca çarptı.

Olay anında mağaza önünden geçen 2 çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen B.K., 34 KK 4673 plakalı otomobiliyle cadde üzerindeki bir perde mağazasına daldı. Olay anında mağaza önünden geçen 2 çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın ardından sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kaçış sırasında Gümüşhane Belediyesi önünde park halindeki 29 AC 950 ve 29 AC 200 plakalı iki resmi araca da çarparak hasar veren sürücü, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede Bağlarbaşı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Kazanın gerçekleştiği perde mağazasının sahibi Atilla Yavuz, olayın bir anda meydana geldiğini belirterek, "Sürücünün sarhoş olduğu çok belliydi. Mağazamda ciddi hasar var. Tespit çalışmaları sürüyor" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE