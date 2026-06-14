Alkollü Sürücü İddialarla Savunmaya Geçti

Burdur'da polis ekipleri tarafından uygulama yapılan uygulamada 0.48 promil alkollü olduğu tespit edilen hafif ticari araç sürücüsü 'alkollü değilim' diyerek uzun süre kendini savundu.

Olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye karayolu üzerine bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'nin kullandığı 20 ATA 689 plakalı hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığı esnada sürücü alkollü olmadığını iddia etti. Uzun süren ikna çabasının ardından sürücünün 5 yıl içerisinde 2. kez alkollü olarak araç kullandığı belirlendi. Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. - BURDUR