Alkollü Sürücü İddialarla Savunmaya Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücü İddialarla Savunmaya Geçti

Alkollü Sürücü İddialarla Savunmaya Geçti
14.06.2026 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da alkollü araç kullanan sürücü, 0.48 promil tespit edilince 'alkollü değilim' dedi.

Burdur'da polis ekipleri tarafından uygulama yapılan uygulamada 0.48 promil alkollü olduğu tespit edilen hafif ticari araç sürücüsü 'alkollü değilim' diyerek uzun süre kendini savundu.

Olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye karayolu üzerine bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'nin kullandığı 20 ATA 689 plakalı hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığı esnada sürücü alkollü olmadığını iddia etti. Uzun süren ikna çabasının ardından sürücünün 5 yıl içerisinde 2. kez alkollü olarak araç kullandığı belirlendi. Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Burdur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü İddialarla Savunmaya Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

08:53
Montella’ya tepki yağdı 2-0’lık skor sonrası taraftarlar isyan etti
Montella'ya tepki yağdı! 2-0'lık skor sonrası taraftarlar isyan etti
08:28
Suriye, Gaziantep’te başkonsolosluk açtı
Suriye, Gaziantep'te başkonsolosluk açtı
08:25
Avustralya’nın genç yıldızı tarih yazdı Milli Takım’a karşı rekor gol
Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol
08:05
2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda milli maç heyecanı
2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç heyecanı
07:37
Özel’den kurultay hamlesi Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek
Özel'den kurultay hamlesi! Delege imzaları yarın genel merkeze teslim edilecek
06:56
Bağıra bağıra seslendi Arda Güler’den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 08:56:47. #7.12#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü İddialarla Savunmaya Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.