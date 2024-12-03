Alkollü Sürücü Kaçarken Kaza Yaptı

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Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

BARTIN - Bartın'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs, kaza yapınca yakalandı. Şahsın alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre bartın Vural Ak kavşağında uygulama yapan ekipler, M.D idaresindeki 74 AAV 134 plakalı Honda marka otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla Orduyeri caddesi istikametine kaçmaya başladı. Ters şeritten kaçan aracın peşine düşen ekipler, yoğun sis ve sürücünün tehlikeli bir şekilde araç kullanması nedeniyle takibi bıraktı. Kazaya sebebiyet vermemek için kovalamacayı bırakan ekipler, aracın plaka kaydından adresine ve gidebileceği istikamette inceleme başlattı. Polisler, Orduyeri Caddesi'ndeki ıssız bir ara sokakta aracın yoldan çıkamış halde buldu. Alkol testinde 151 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. İdari para cezası uygulanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.