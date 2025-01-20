Alkollü Sürücü Kaçtı, Polisten Kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü Sürücü Kaçtı, Polisten Kaçamadı

Alkollü Sürücü Kaçtı, Polisten Kaçamadı

Nevşehir'de alkollü sürücü kaza sonrası kaçtı, yakalanınca ecel teri döktürdü ve gözaltına alındı.

20.01.2025 02:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakıp kaçtı. Yakalanınca da polise ecel teri döktürdü. Alkol metreyi üflemeyen sürücü kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Çat yolunda meydana geldi. Sait Çelikdur, 50 ACP 343 plakalı Hyundai marka otomobili ile seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, daha sonra da kaldırımda bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın da yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza yapan sürücü ise polisleri görünce kaçmaya başladı. Ekipler tarafından yakalanan sürücü Sait Çelikdur, "Ben alkollüyüm, zaten arabayı kaydırmışım. Benim altı ay yatarım var" diyerek alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülmek istenen sürücü, polis ekiplerine ecel teri döktürdü. "Zaten iki yıl ehliyetim gitti" diyen alkollü sürücü, "Alkolden ceza yatmak nedir abi? Ben size ceza yazmayın, demiyorum. Ben alkollüyüm. Sonuca bakmaya gerek yok" diyerek polis ekiplerinin elinden kurtulmaya çalıştı.

Ekipler tarafından bir türlü sakinleştirilemeyen sürücü, uzun uğraşlar sonrasında kelepçelenerek ekip otosuna bindirilerek gözaltına alındı.

Daha önce iki defa alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan ve ehliyetine 2 yıl el konulan sürücüye, üçüncü defa alkollü araç kullanmaktan ve alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten işlem yapılarak sürücü belgesine 7 yıl daha el konuldu. Ayrıca sürücüye ve araç sahibine çeşitli maddelerden 83 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken otomobil de trafikten men edilerek oto parka çekildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Kaçtı, Polisten Kaçamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:24 Gazze’de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi
11:31 Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti
10:18 Kağıthane’de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi ölümden saniyelerle kurtuldu Kağıthane'de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi; ölümden saniyelerle kurtuldu
10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
09:45 İrem Derici’nin “evlilik şartı“ şaşkına çevirdi İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
09:28 İsrail ateşkes saatinde Gazze’yi yeniden vurdu İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu
08:40 Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti
08:01 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 03:44:18. #1.11#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Kaçtı, Polisten Kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.