Alkollü Sürücü Kaçtı, Sonunda Yakalandı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Kaçtı, Sonunda Yakalandı

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Nevşehir'de alkollü sürücü, aracı ve arkadaşlarını bırakarak kaçtı, ardından gözaltına alındı.

16.10.2024 02:14
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Alkollü sürücü hem aracı hem de arkadaşını bırakıp kaçtı

Alkollü sürücü kamera görüntüsünü görene kadar sürücü olduğunu inkar etti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de alkollü sürücü trafikten çekme belgeli araç ile trafiğe çıkınca Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına takıldı. Polis ekipleri tarafından durdurulan aracın sürücüsü ve yanında bulunan bir arkadaşı, aracı ve araçta bulunan diğer arkadaşlarını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahısları dron ile aradı.

İsminin E. K. olduğu öğrenilen sürücü çekme plakalı otomobil ile seyir halinde iken Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldı. Polis ekipleri çekme belgeli aracı Cevher Dudayev Mahallesi, Üstat Necip Fazıl Bulvarı, Sanayi Kavşağı'nda durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerini gören sürücü arazi yoluna girerek araç ile kaçmaya çalıştı. Araç ile kaçamayacağını anlayan sürücü ve yanındaki arkadaşı, aracı ve arka koltukta uyuyan bir başka arkadaşlarını araçta bırakarak boş araziye doğru kaçtı.

Polis ekipleri olay yerine gelen İhlas Haber Ajansının dronu ile arazide arama yaptı. Kısa süre sonra olay yerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen sürücü E. K.'nin şüpheli hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs araçta telefonunu bıraktığını ve ailesini aramak istediğini söyledi. Şahıs, araçta bıraktıkları arkadaşlarının "Aracı bu arkadaş sürüyor" demesine rağmen dakikalarca sürücü olduğunu inkar etti.

Polis ekipleri Kent Güvenlik Sistemi kameralarından tespit edilen görüntüleri göstermelerine rağmen halen sürücü olmadığını söyleyen E. K. en sonunda sürücü olduğunu itiraf etti. Yapılan alkol testinde 1.02 promil alkollü çıkan sürücüye değişik maddelerden 12 bin 400 lira para cezası uygulanırken ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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