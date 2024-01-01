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Alkollü şahsın kaldırımdaki kadına çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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Alkollü şahsın kaldırımdaki kadına çarptığı anlar kamerada

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü bir sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda bekleyen bir kadına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, alkollü sürücünün ayakta durmakta güçlük çektiği anlar da görülüyor. Kadının eşini minibüse bindirdikten sonra kaza geçirdiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alkollü şahsın kaldırımdaki kadına çarptığı anlar kamerada
01.01.2024 - 18:59,
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Alkollü şahsın kaldırımdaki kadına çarptığı anlar kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada acı detay: Eşini minibüse bindirdikten sonra kaldırımda beklerken ecel onu buldu

Alkollü şahsın kaza sonrası ayakta durmakta güçlük çektiği o anlar saniye saniye görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu otomobilin kaldırımda bekleyen kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Hayatını kaybeden kadının, eşini minibüse bindirdikten sonra kaldırımda beklediği esnada kazanın meydana geldiği öğrenilirken, olay yerine cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise kazaya karışan alkollü sürücünün ayakta durmakta güçlük çektiği anlar yansıdı .

Kaza, sabah saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.F.K. idaresindeki 54 AEP 636 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, ilk önce kaldırımdaki Serpil Sezer'e (43), daha sonrasında aydınlatma direğine çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada: Alkollü sürücü ayakta durmakta güçlük çekmiş

Yeni yılın ilk gününde Serpil Sezer'in ölümüyle neticelenen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alkollü olan sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen kadına ardından aydınlatma direğine çarpması yer alıyor. Ayrıca olay yerinde cep telefonlarına yansıyan görüntülerde ise kazaya karışan sürücünün ayakta durmakta güçlük çektiği anlarda yer aldı.

Görgü tanığı kaza anını anlattı

Kazayı gören İsmail Çelik ise o anları anlattı. Çelik, "Kazayı anlatan vatandaş İsmail Çelik, "Otomobil süratle geldi önce bankete çıktı sonrasında da kaldırımda bekleyen bir kadına çarptı. Sonradan otomobil şoförünün alkollü olduğunu duyduk. Alkollü araç sürmesinler, orada biz de olabilirdik, bir başkaları da olabilirdi. Çok üzüldük ve şok geçirdik. Böyle kazalarının olmamasını diliyorum. Elinde poşetle herhalde otobüs veya dolmuş bekliyordu" dedi.

Kaynak: İHA
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İsmail Çelik, Sakarya, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü şahsın kaldırımdaki kadına çarptığı anlar kamerada - Son Dakika


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