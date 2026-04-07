Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Yalan Söyledi

Aksaray'da alkol aldıktan sonra hem alkollü hem de ehliyetsiz olmasına rağmen direksiyon başına geçen 66 yaşındaki sürücü, aniden karayoluna çıkınca motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kuryenin yaralandığı kazada alkollü şahıs, "Ben sürücü değilim" deyip yalan söylese de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları sürücünün yalanını ortaya çıkardı.

Kaza, gece yarısı Aksaray - Ankara Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametinde bir adrese 68 ADJ 479 plakalı motosikletiyle yemek siparişi götüren Mehmet T. (24) isimli motokurye, lokantadan aldığı yemekle Ankara karayolundan TOKİ bölgesine hareket etti. Bir süre gittikten sonra yolun sağındaki marketin otoparkından aniden önüne çıkan aracı gören motokurye manevra yapsa da kazaya engel olamadı. Aydın A. (66) idaresindeki 68 ADY 652 plakalı otomobile çarpan motokurye çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralanan sürücü yerden kalkamazken kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı motokuryeye ilk müdahaleyi yol üzerinde yaparken, bölge trafik denetleme şubesi ekipleri de bir başka kazanın yaşanmaması için karayolunda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı kurye ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme esnasında otomobil sürücüsünün tedirgin hal ve hareketlerinden, sorulan sorulara kararsız cevap verişlerinden şüphelenen polis ekipleri sürücünün başka biri olabileceği ihtimali üzerine incelemeyi derinleştirdi. Yaralı motosiklet sürücüsünün de "Sürücü bu değildi" itirazı üzerine Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, sürücünün, yolcu olduğunu iddia eden Aydın A. olduğunu tespit etti. Buna rağmen uzun süre polis ekiplerine "Sürücü ben değilim" diyen Aydın A. kendisine kamera görüntülerinin izletilmesi üzerine yalanının bozulduğunu anlayarak sürücülüğü kabul etti. Aydın A. alkol metre üfletilerek yapılan ölçümünde 0.75 promil alkollü olduğu ve yine yapılan sorgulamasında ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye toplam 65 bin lira ceza kesilirken, yaralamalı trafik kazasına karıştığı için hakkında başlatıla adli işlem gereği gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın aracı ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi. Hastanede tedavisi süren motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY