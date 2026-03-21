Alkollü Sürücü Kazada Araç Yaktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde alkollü sürücünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü mülki sınırlarında bulunan Belenalan köy yol ayrımı mevkiinde, Murat S. idaresindeki 11 SH 499 plakalı otomobil, İznik istikametinden Osmaneli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın ardından araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, olay yerinde yapılan ilk incelemede araç sürücüsüne rastlanılmazken, yaklaşık 30 dakika sonra Murat S.'nin arkadaşı Serdal A. ile birlikte olay yerine geldiği ve kazayı arkadaşının yaptığı yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi. Ancak ekipler tarafından yapılan detaylı inceleme sonucu aracın sürücüsünün Murat S. olduğu tespit edildi. Şahsın 1.57 promil alkollü olduğu belirlenirken, tespitler yaka kamerası ile kayıt altına alındı. Serdal A. isimli şahsın suçu üstlenmeye çalıştığı şüphesiyle ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK