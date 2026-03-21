Alkollü Sürücü Kazada Araç Yaktı

21.03.2026 16:45
Bilecik'te alkollü sürücünün bariyerlere çarpması sonucu araç alev aldı, yaralanan olmadı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde alkollü sürücünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü mülki sınırlarında bulunan Belenalan köy yol ayrımı mevkiinde, Murat S. idaresindeki 11 SH 499 plakalı otomobil, İznik istikametinden Osmaneli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın ardından araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, olay yerinde yapılan ilk incelemede araç sürücüsüne rastlanılmazken, yaklaşık 30 dakika sonra Murat S.'nin arkadaşı Serdal A. ile birlikte olay yerine geldiği ve kazayı arkadaşının yaptığı yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi. Ancak ekipler tarafından yapılan detaylı inceleme sonucu aracın sürücüsünün Murat S. olduğu tespit edildi. Şahsın 1.57 promil alkollü olduğu belirlenirken, tespitler yaka kamerası ile kayıt altına alındı. Serdal A. isimli şahsın suçu üstlenmeye çalıştığı şüphesiyle ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Olaylar, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
Aydın’da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü Aydın'da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı

17:16
İsrail ordusu: İran’daki Natanz Nükleer Tesisi’ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik
İsrail ordusu: İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik
17:00
Batshuayi’den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
Batshuayi'den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:10
Tedesco’ya bomba talip
Tedesco'ya bomba talip
15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Advertisement
