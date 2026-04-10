Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

10.04.2026 03:02
Kağıthane'de alkollü sürücünün yaptığı kaza sonrası 2 şerit kapandı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de viyadük üzerinde seyreden cipe çarpan alkollü sürücü kazaya sebep oldu. Cipin içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarılırken, 2 şerit trafiğe kapandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Viyadüğü Okmeydanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen 34 MUA 93 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden 34 JUV 15 plakalı cipe sol tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip yoldan çıkarak yan dönerken, sürücüsü içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak 2 şeridi trafiğe kapattı; trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Cipin içinde sıkışan sürücü, kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen sürücü, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonrası hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kapanan 2 şerit yeniden trafiğe açıldı ve trafik normal seyrine döndü. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

00:09
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
23:37
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
