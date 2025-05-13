Alkollü Sürücü Kuryeyi Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü Sürücü Kuryeyi Öldürdü

Alkollü Sürücü Kuryeyi Öldürdü

Ankara'da alkollü sürücünün çarpması sonucu ölen kuryenin ailesi, cinayet davası açılmasını istiyor.

13.05.2025 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kuryenin ailesi, çarpan sürücünün cinayet suçundan yargılanması gerektiğini talep ederek hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Kaza, 10 Mayıs akşamı Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, alkol etkisindeki sürücü, süratli kullandığı otomobiliyle Erturulbey Caddesi üzerinde kurye Soner Demir'in kullandığı motosiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Demir gözyaşları arasında toprağa verilirken, güvenlik kameralarına yansıyan kazaya neden olan sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kuryenin ailesi ise söz konusu sürücünün tamamen kusurlu olduğunu ve daha önce de benzer bir suça karıştığını ileri sürdü. Cinayet suçundan yargılanmasını istedikleri sürücü hakkında her tülü hukuki haklarını kullanacaklarını ifade eden acılı aile, soruşturmanın da sonuna kadar takipçileri olacaklarını kaydetti.

"Sorumlunun cezasını çekmesi için elimden geleni yapacağım"

Hayatını kaybeden Soner Demir'in eşi Fatma Demir: "İçimizi yaktılar. İki çocuğumu yetim bıraktılar. Kocamın suçu, günahı yoktu. Eşime arkadan çarpmış sürücü. Taklalar atıp vefat etmiş. Çarpan kişi yüzde yüz kusurlu. Başka canları yakmasın. Cezasını çeksin. Çarpan kişi o sırada alkollüymüş. Eşim suçsuz yere öldü. Çok kötüyüm. Anlatılacak gibi değil bu durum. Ölüm haberini arkadaşlarından aldım. Kapıda arkadaşlarını görünce hemen anladım zaten bir şey olduğunu. Kocam kendi halinde zararsız biriydi. 6 seneye yakındır kurye olarak çalışıyordu. Sonuna kadar şikayetçiyim. Suçlu cezasını çeksin. Acımız çok yeni. Eşimin çok umutları vardı. Çocuklarına düşkündü, okumalarını ve mezun olmalarını görmek istiyordu. Hiçbirini göremeyecek. Sorumlunun cezasını çekmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

"Bu bir cinayet, katliam"

Demir'in kayınpederi Aslan Yıldırım: "Soner çok dürüst, emekçi ve çalışkan bir insandı. Çocuklarına düşkündü. Çok mütevazı bir adamdı. Alkollü bir genç sürücü o sırada yarışıyormuş. Damadıma çarpmış. Bizi aradılar, hastaneye gittik. Vefat etmişti. Çok üzgünüz. Torunlarım sıkıntıda. Bu bir cinayet, katliam. Geri de kalanlar da yok oldu, gelecekleri mahvoldu. Kanunen ne hakkımız varsa arayacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ölmek istemiyoruz"

Olayla ilgili konuşan Başkent Motosikletli Kuryeler Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Kadir Acar ise,

"Acımız çok taze, çok büyük. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla sürücü süratli, alkollü ve yaşı küçük biriymiş. Daha öncede alkollüyken bir kazaya karışmış. Bunun basit bir trafik kazası olarak değerlendirilmesini istemiyoruz. Kuryeciler olarak sürekli ölüm haberi almaktan çok üzülüyoruz. Günde birden fazla kurye kazası oluyor ve bazıları ölüyor. Ölmek istemiyoruz. Geçim derdinde olan bir ağabeyimizin böyle bir kazaya kurban gitmesi bizleri derinden üzdü. Bunun basit bir kaza olmadığı, sorumlunun cinayetle, kasten öldürme suçuyla yargılanmasını istiyoruz. Tek talebimiz budur. Diğer meslektaşlarımızın da ölmesini istemiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Soner Demir, Politika, Cinayet, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Kuryeyi Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yaşındaki Zeynep 200 metre yükseklikte İstiklal Marşı’nı ezbere okudu 7 yaşındaki Zeynep 200 metre yükseklikte İstiklal Marşı'nı ezbere okudu
Seks ticareti suçlamalarıyla yargılanan Sean ’Diddy’ Combs’un davası başladı Seks ticareti suçlamalarıyla yargılanan Sean 'Diddy' Combs'un davası başladı
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, yıldız futbolcuya hayranlığını ilan etti Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, yıldız futbolcuya hayranlığını ilan etti
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor’a kötü haber Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Putin’le, az önce Zelenskiy ile görüştüm. Ukrayna-Rusya görüşmelerine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Putin'le, az önce Zelenskiy ile görüştüm. Ukrayna-Rusya görüşmelerine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz.
Anlaşıldı Acun Ilıcalı, genç yıldıza 2 gün içinde imzayı attırıyor Anlaşıldı! Acun Ilıcalı, genç yıldıza 2 gün içinde imzayı attırıyor
Galatasaray’da kalacak mı Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi
Fatih Terim’in ilk transferini Premier Lig’den istiyor Fatih Terim'in ilk transferini Premier Lig'den istiyor
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

16:07
DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez’in ’’Fesih’’ kavgası
DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in ''Fesih'' kavgası
15:57
Ersun Yanal, Süper Lig’e geri dönüyor
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
15:41
Rusya-Ukrayna barış masası Trump İstanbul kararını verdi
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
22:03
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:25
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
21:22
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
21:09
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu
Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
21:04
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
21:03
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:52
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 17:02:49. #7.13#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Kuryeyi Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.