 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alkollü sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollü sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü bir sürücü, motosikletiyle seyir halindeyken yolun bozuk tarafına girerek düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yapılan alkol testinde sürücünün 2.40 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu
18.12.2023 - 14:43,  Güncelleme: 14:51
Abone Ol

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan alkollü sürücü, yolun bozuk tarafına girince düşerek hastanelik oldu.

Kaza, Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y. isimli alkollü vatandaş, cadde üzerinde 07 HEH 62 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, yolun bozuk kısmına girdi. Daha sonra dengesini kaybeden vatandaş, motosikletinden düşerek başını kaldırıma vurdu. Alkollü sürücünün düşerek yaralandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan Ahmet Y. tedavi edilmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı motosiklet sürücüsü Ahmet Y.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken yapılan alkol testinde ise 2.40 promil alkolü olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gazipaşa, Antalya, Hastane, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu - Son Dakika


14:54
Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yeni anlaşma sağladı Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yeni anlaşma sağladı
14:35
İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15
Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07
Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi
13:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:42
İmamoğlu'na 'CHP eş başkanı mısınız?' diye soruldu İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu
13:19
İsrailli gazeteciden canlı yayında tüyler ürperten sözler: Gazze'de evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum İsrailli gazeteciden canlı yayında tüyler ürperten sözler: Gazze'de evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum

Son Dakika
14:54 Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yeni anlaşma sağladı
14:35 İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15 Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07 Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:42 İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu
13:19 İsrailli gazeteciden canlı yayında tüyler ürperten sözler: Gazze'de evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü'nün Kamerunlu kadın topçusu Marie Manga, Altın Top Ödülü'nün sahibi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 15:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: Alkollü sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement