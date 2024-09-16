Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

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Alkollü sürücü Tofaş ile park halindeki araca böyle çarptı

BURDUR - Burdur'un Ağlasun ilçesinde alkollü olarak kullandığı Tofaş otomobiliyle park halindeki kamyonete çarpan genç yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasın yansıdı.

Kaza gece saatlerinde Burdur'un Ağlasun ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinden 15 ES 515 plakalı Tofaş marka otomobiliyle seyir halinde olan Esat T.direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan kamyonete çarptı. Kazada sürücü Esat T. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken Esat T.'nin 1.43 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasın yansıdı.