Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Bursa'da alkollü sürücü, park halindeki araçlara çarparak mahallede paniğe neden oldu.

11.02.2025 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da daha önce ehliyetini alkolden kaptıran ve yeniden direksiyon başına alkollü geçen sürücü park halindeki 2 araca zarar verdi. Gece yarısı büyük gürültüyle uyanan mahalle sakinleri 'deprem oluyor' diye panik yaşarken, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Sürücü gözaltına alınırken, aracı otoparka çekildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi 2. Cengiz Topel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü direksiyon başına geçen Uğur S., 16 K 4637 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken park halindeki 16 ER 748 ve 16 V 8251 plakalı araçlara çarptı. Büyük bir gürültüye uyanan mahalle sakinleri, deprem oluyor sandı. Balkonlara koşan mahalleli, gördükleri manzara sonrası durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, yapılan kontrolde, Uğur S.'nin ehliyetine el konulduğu için olmadığı ve 1.75 promil alkollü olduğu tespit edildi. Uğur S., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, aracı ise otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:55 İstanbul’da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi
10:49 İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:38 Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti
15:37 CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan’ın sözleri geldi CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
15:28 Trump “Gazze’yi satın almaya kararlıyım“ dedi, Kremlin’den yanıt gecikmedi Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi
15:17 Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
15:16 Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi Mustafa Mert Koç ile ’Kayıp’ şarkısını söyledi Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi
15:10 Altaylı’dan Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maç için olay iddia Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia
15:06 Adana Demirspor’un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:17:03. #1.11#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.