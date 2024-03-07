Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı, ağır yaralandı

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E5 Karayolu Maltepe mevkinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki servis aracı ve otobüse çarptı. Kazaya karışan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında E-5 Otoyolu Maltepe mevki yan yoldaki bir benzinlik önünde oldu. İddiaya göre alkollü sürücü önce servis aracına soldan vurup sonrasında otobüse arkasından vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak kontrollü bir şekilde düzeni sağladı. Kazaya karışan otomobilin çekicinin yardımı yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Olay tanığı Baki Kara, "Araç geliyordu E-5'ten, önce soldan servise vurdu, arkasında otobüse vurdu." şeklinde konuştu. - İSTANBUL