Alkollü sürücü trafik uygulamasına girmemek için aracını park etti - Son Dakika
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Alkollü sürücü trafik uygulamasına girmemek için aracını park etti

Alkollü sürücü trafik uygulamasına girmemek için aracını park etti

Adana'da alkollü araç kullanan bir sürücü, trafik uygulamasına girmemek için önce aracını park etti. Ancak polisler, park halindeki araca ceza yazdı. Sürücü ise itirazda bulundu.

13.08.2024 09:42
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Adana'da alkollü araç kullanan sürücü trafik uygulamasına girmemek için önce aracını park etti, ardından ise polislerin park halindeki araca ceza yazdığını iddia ederek itirazda bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda belirlenen üç ayrı noktada dron destekli trafik denetimi yapıldı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, bir sürücü trafik uygulamasına girmemek için aracını uygulamanın yakınlarında park etti. 01 KZ 530 plakalı BMW marka aracı fark eden ekipler, araçta sürücü konumunda bulunan şahsa belge ve alkol kontrolü yaptı. Ekipler, kontrollerin ardından şahsın alkollü olduğunu belirledi.

Cezai işlem uygulandığı esnada aracın park halinde olduğunu iddia eden şahıs ise "Araba parktayken bize ceza yazıyorlar arkadaşlar, Türkiye'de yaşıyoruz biz. Bu arada burada parktaydı" diyerek ekiplere sitem etti.

Alınan bilgiye göre, denetimlerde 480 araç durdurularak belgeleri incelendi. Kurallara uymayan 127 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücü trafik uygulamasına girmemek için aracını park etti - Son Dakika

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