Alkollü Sürücü Yol Kenarında Oturdu - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Yol Kenarında Oturdu

Alkollü Sürücü Yol Kenarında Oturdu

İnegöl'de alkollü sürücü, aracını yol ortasında bırakıp kenarda oturdu. 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

24.12.2024 00:06
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracını yol ortasında bırakıp yolun kenarına oturan alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah Kavşağı'nda meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, otomobil sürücüsünün aracını yol ortasında bırakıp uzaklaştığını görünce durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri, yol ortasında bırakılan aracın sürücüsü Betül G.'yi (35) yol kenarında otururken buldu. 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen ve yürümekte zorluk çeken sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Alkollü sürücü, ekiplerin hastane talebini de reddetti. Çocuklarını sayıklayan sürücü, kendisini tutan polis memuruna, "Beni bırakma, bana sarıl. Çocuklarım nerede?" dedi. Arkadaşı Zeynep'i de sayıklayan sürücü, ekiplerin yoğun uğraşı sonucu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye götürülen kadın, sağlık ekiplerine de zor anlar yaşattı.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, aracı otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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