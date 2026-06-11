Alkollü Sürücüden İ ifade Özgürlüğü Savunması - Son Dakika
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Alkollü Sürücüden İ ifade Özgürlüğü Savunması

Alkollü Sürücüden İ ifade Özgürlüğü Savunması
11.06.2026 10:11
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Burdur'da alkollü sürücü, gazetecinin çekimine müdahale edip ifade özgürlüğü savundu.

Burdur'da polis uygulama noktasını gördükten sonra aracını yol kenarına park eden sürücü, ekiplerin yaptığı kontrolde 1.24 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Çekim yapabilirsin ama bir yerde paylaşamazsın" derken, daha sonra ifade özgürlüğü hakkının olduğunu savundu.

Olay, gece saatlerinde Şeker Evler Mahallesi Şeker Plajı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde uygulama yapan polis ekiplerini gören A.G. idaresindeki 09 ARF 427 plakalı otomobil, yol kenarına park edildi. Sürücünün durumdan şüphelenen ekipler, alkol kontrolü yaptı. Yapılan ölçümde sürücü A.G.'nin 1.24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kontrol sırasında kendisini görüntüleyen gazeteciye dönerek, "Çekim yapabilirsin ama bir yerde paylaşamazsın" ifadelerini kullanan sürücü, daha sonra ise ülkede ifade özgürlüğünün bulunduğunu öne sürdü. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Burdur, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücüden İ ifade Özgürlüğü Savunması - Son Dakika

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