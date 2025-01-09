Alkollü Sürücünün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Kurye İçin Konvoy Düzenlendi - Son Dakika
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Alkollü Sürücünün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Kurye İçin Konvoy Düzenlendi

Alkollü Sürücünün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Kurye İçin Konvoy Düzenlendi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki motosikletli kurye Yusuf Arda Gündüz için konvoy düzenlendi. Gündüz'ün annesi, kazaya dair duygularını paylaşarak motosikletlilere saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

09.01.2025 13:28  Güncelleme: 13:35
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde 'alkollü' otomobil sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletli kurye Yusuf Arda Gündüz (19) için konvoy düzenlendi. Tek evladını kaybeden acılı anne, "Bir sarhoşun oğluma vurup orada terk etmesi vefat etmesi tarifi olmayan bir acı. Oğlum bana bir emanetti, kendisi yetimdi, babasının yanına emanetini teslim etti. Artık dayanacak gücüm yok. Lütfen yollardaki kuryelere ve motosikletlilere saygılı olunsun" dedi.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 7 Ocak Salı günü saat 01.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, edinilen bilgiye göre, yüksek miktarda alkollü olduğu öğrenilen Seyhan B.'nin kullandığı 34 EG 6018 plakalı otomobil, motosikletli kurye ve sporcu olan Yusuf Arda Gündüz yönetimindeki 52 AFH 907 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaştı, ağır yaralanan Gündüz ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gündüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gündüz, Perşembe ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde dün toprağa verildi.

Ordu Motorlu ve Motorsuz Kuryeler Derneği, farklı motosikletli grupların da katılımı ile hayatını kaybeden Yusuf Arda Gündüz için konvoy düzenledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi önünden hareket eden grup, Ordu Adliyesi'ne ulaşarak, burada basın açıklamasında bulundu.

"Bu tür kazaların yaşanmamasını, bizlerin trafikte fark edilmesini istiyoruz"

Ordu Motorlu ve Motorsuz Kuryeler Derneği Başkanı Soner Kelsoy, burada yaptığı açıklamada, kuryelerin hizmet sektörü çalışanları olarak daha güvenli şartlarda çalışmayı talep ettiklerini söyledi. Kelsoy, "2 gün önce acı bir kaybımız oldu, Yusuf Arda başarılı bir sporcuydu, hayata dolu dolu bakan bir arkadaşımızdı. Gece saatlerinde alkollü bir sürücünün kazasına maruz kalarak canını kaybetti. Bizler, vatandaşlarımıza hizmet etmeye kendimizi adamış insanlarız. Ancak bu şekilde değersiz görülmek istemiyoruz. Devletimizin gözünde bir meslek statüsü kazanmak ve işimizi daha güvenli ortamlarda yapmak istiyoruz. Yusuf Arda kardeşimizi genç yaşta kaybettik, kendisi aynı zamanda iyi bir sporcuydu. Bu tür kazaların yaşanmamasını, bizlerin trafikte fark edilmesini istiyoruz. Bundan sonra annemizin her zaman yanında olacağız, çünkü o bize emanettir" dedi.

"Tarifsiz bir acı"

Adliye önünde gerçekleşen basın açıklamasına, oğlunun ceketi ile katılan Yusuf Arda Gündüz'ün annesi Seyhan Bacaksız, gözyaşları içinde topluma çağrıda bulundu. Bacaksız, "Benim 1 tane evladım vardı, bir sarhoşun oğluma vurup orada terk etmesi vefat etmesi tarifi olmayan bir acı. Oğlum bana bir emanetti, kendisi yetimdi, babasının yanına emanetini teslim etti. Artık dayanacak gücüm yok. Lütfen yollardaki kuryelere ve motosikletlilere saygılı olun. Benim bir evladım vardı, şimdi yok. Anneleri evlatsız bırakmayın, başka canlar yanmasın. Kafamı çevirdiğimde gözümün önüne evladım geliyor. Annesi ölen yetim, babası ölen öksüz derler ama benim tarifim yok, evladını kaybedene ne denir bilmiyorum. Bu tarifsiz bir acı. Ben ona düğün yaptım, beyaz damatlık giydirdim ve hakikat evine bıraktım" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, kaza sonrası olay yerinden ayrılan ve evinde gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücünün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Kurye İçin Konvoy Düzenlendi - Son Dakika

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