Alkollü sürücünün karıştığı kaza sonucu 5 kişi yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün önce karşı şeritten gelen otomobile, sonra park halindeki otomobillere vurup mermer saksıya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazadan hemen önce park halindeki otomobile binen 2 kişi kendilerini kazanın ortasında buldu.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pazar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden belediye istikametine seyir halinde olan Şükrü H. idaresindeki 20 E 4749 plakalı Volkswagen marka kamyoneti ile direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeritten gelen Burak A. idaresindeki 07 CFJ 71 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobil savrularak park halindeyken yola çıkmak için bekleyen 15 HS 919 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Kazaya neden olan 20 E 4749 plakalı kamyonet ise Tofaş otomobile çarptıktan sonra duramayarak yine yol kenarında park halinde bulunan 42 CMP 88 plakalı başka bir otomobile çarpıp kaldırımda bulanan mermer çiçekliğe vurarak durabildi.
Meydana gelen kazada Volkswagen kamyonet sürücüsü Şükrü H. (50) ve araçta yolcu olarak bulunan Celal K. (60), Demet T. (40) ve 07 CFJ 71 plakalı otomobil sürücüsü Burak A. (34) ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Aras A. (1) yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan direksiyon hakimiyetini kaybeden Şükrü H.'nin 2,83 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kazadan kıl payı hafif sıyrıklarla kurtuldular
Meydana gelen kaza öncesinde park halindeki 07 CFJ 71 plakalı otomobillerine binen 2 kişi, araya giren Tofaş marka otomobilin alacakları hasarı azaltması nedeniyle kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonetin direk üzerlerine geldiği araya giren Tofaş otomobilin kamyonetin yönünü değiştirdiği görülüyor. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Alkollü sürücünün karıştığı kaza sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde 75 bin kişinin katıldığını açıkladı. Konuşmasında muhalefeti eleştiren Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi ve teknolojideki başarılarından bahsetti ve 5. Nesil Savaş uçağı Kaan'ın 2028'de envantere katılmasını beklediklerini söyledi.
Yerel seçim mitingleri kapsamında Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği sırada alandaki genç kızlardan biri coşkulu bir şekilde slogan atmaya başladı. Bu esnada konuşmasına ara veren Erdoğan, atılan slogandan sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakması sonrasında kredi kartlarına uygulanacak faiz de belli oldu. Buna göre kredi kartlarında herhangi bir faiz değişimi olmayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının "Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?" sorusuna "2014'te de, 2019'da da mal varlığımı açıklamıştım. Bu seçim öncesinde de mal varlığımı açıklayacağım" yanıtını verdi. Hatırlanacağı üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dün mal varlığına ilişkin detayları paylaşmıştı.
Kanada'nın Calgary kentinde yaşayan Tim Chen, Vancouver'da bulunan British Columbia Üniversitesi'nde haftada iki kez düzenlenen derslerine uçakla gidiyor. Chen, uçak bileti masrafının Vancouver'da kira ödemekten daha ucuza mal olduğunu söyledi. Aylık kira 2 bin 100 dolar, uçak bileti ise bin 200 dolar. Haftada yalnızca 2 gün okula gitmesi gerektiğini aktaran Chen, bu yöntemle aylık olarak yaklaşık 900 dolar tasarruf ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 16 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 719 milyon dolar azalışla 134 milyar 208 milyon dolara geriledi. TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 274 milyon dolar azalarak 86 milyar 92 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 445 milyon dolar azalışla 48 milyar 116 milyon dolara geriledi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adayı Hamza Dağ, CHP standındaki partililer ile tokalaştı. Bu esnada elini uzattığı genç kızlardan birinin tokalaşmak istememesi üzerine Hamza Dağ, ''Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz'' karşılığını verdi.
Türkiye'de 2023'te yabancı gelinler arasında yüzde 12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde ise yüzde 21,9 ile Almanlar birinci sırada bulunuyor.
Kanal D'de yayınlanan Senden Önce dizisi, düşük reytingler nedeniyle 3. bölümde final yapacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?