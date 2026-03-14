Polis uygulamasından kaçan alkollü sürücü motosiklete çarptı: Belediye başkanının oğlu çıktı

Iğdır'da polisin uygulamasından kaçan sürücü, kullandığı otomobille motosiklete çarparak bir belediye işçisinin yaralanmasına neden oldu. 2.9 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu Şiyar Güneş olduğu ortaya çıktı.

Iğdır'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, polisin uygulamasından kaçan alkollü sürücü motosiklete çarptı. Kazada motosikleti kullanan belediye işçisi yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Zübeyde Hanım Bulvarı ile İrfan Caddesi çevresinde meydana geldi. İddiaya göre Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede şok uygulaması yaptığı sırada bir otomobilin sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Resmi polis araçları tarafından takip edilen otomobil, İrfan Caddesi'nde virajı alamayarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, belediye işçisi Yusuf Öztürk (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öztürk, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ ayağı ve sol diz kapağında kırıklar tespit edilen Öztürk, daha sonra Erzurum'a sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan otomobil sürücüsünün Şiyar Güneş (28) olduğu belirlendi. Yapılan ölçümde 2.9 promil alkollü olduğu tespit edilen Güneş'e 640 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün son 5 yıl içinde 3 kez ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan Şiyar Güneş'in, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - IĞDIR