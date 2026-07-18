Alkollü Sürücüye 352 Bin TL Ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 352 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Cebeli Tepesi mevkisinde meydana geldi. Devriye görevi yapan sivil polis ekiplerince durdurulan A.A. idaresindeki 07 CPA 56 plakalı araç için olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 2.57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücünün aynı ihlali 5 kez tekrar etmesi nedeniyle hakkında ağır idari yaptırımlar uygulandı.

Sürücünün aracı ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. - ANTALYA