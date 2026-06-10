Alkollü Sürücüye 491 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye 491 Bin TL Ceza

10.06.2026 11:17
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Eskişehir'de dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 491 bin TL ceza ve 2 yıl 2 ay ehliyetine el konuldu.

Eskişehir'de trafik ekiplerinin 'Dur' ikazına uymayan sürücüye çeşitli maddelerden 491 bin TL para cezası kesilerken, ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'nda polis ekiplerince sedan bir araç durdurulmak istendi. Ekiplerin 'Dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalışan araç kovalamaca sonucunda yakalandı. Yapılan kontrollerde H.G. isimli sürücünün 2.08 promil ile araç kullandığı tespit edildi. Sürücü H.G.'ye; 'Dur' ihtarına uymamak, 'alkollü araç kullanmak' 'sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' maddelerinden toplamda 491 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca H.G.'nin ehliyetine 2 yıl 2ay süreyle el konulduğu öğrenildi. Sürücünün kaçtığı araç ise 2 ay trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücüye 491 Bin TL Ceza - Son Dakika

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