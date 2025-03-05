Alkollü Sürücüye 5 Yıl 7 Ay Hapis Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü Sürücüye 5 Yıl 7 Ay Hapis Ceza

Alkollü Sürücüye 5 Yıl 7 Ay Hapis Ceza

Kastamonu'da alkollü araç kullanarak ölümle sonuçlanan kazada sürücü 5 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

05.03.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da 2.72 promil alkollü şekilde direksiyon başına geçerek genç kadının ölümüne sebep olan alkollü sürücü, 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 25 Haziran 2024 tarihinde İnebolu-Kastamonu karayolu Halife köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir yakınlarının nişan merasimine katılan 38 yaşındaki S.E. idaresindeki 37 LF 311 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aynı istikamette seyir halinde olan K.B. yönetimindeki araca arkadan çarparak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü S.E. ile araçta bulunan O.B. (34) ve S.K. (34) yaralandı. Kazada aracın LPG tankının olduğu yerde sıkışan 31 yaşındaki Büşra Topcu ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan feci kazanın ardından 2.72 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobilin sürücüsü S.E., adli makamlarca tutuklandı. S.E., yargılandığı sırada tahliye edildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde S.E. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından dava açıldı.

Davanın görülen karar duruşmasında son kez savunma yapan tutuksuz sanık S.E., kazada bir kusurunun olmadığını söyledi.

Olay günü, araçtakilerle birlikte Devrekani ilçesindeki bir arkadaşlarının kına merasimine katıldıklarını söyleyen S.E., "Orçun'un arkadaşının kınası vardı. Orada alkol aldık, Orçun alkollü olduğu için direksiyona ben geçtim. Ben kendimi iyi hissettiğim için direksiyona ben geçtim. Oyrak mevkiini geçtikten sonra önüme beyaz bir araba geldi, sadece onu gördüm. Ona vurmamak için onları da kendimi de riske atmamak için sol yaptım ve ondan sonra kaza gerçekleşti. Kazada bir kusurum yok. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 2.72 promil alkollüyken direksiyon başına geçerek Büşra Topcu'nun ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle sanık S.E.'yi 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık S.E.'nin adli kontrol şartlarının uygulanmasına devam edilmesini kararlaştırdı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

kastamonu, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Olay, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücüye 5 Yıl 7 Ay Hapis Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:46 Ece Gürel’i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı Ece Gürel'i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı
07:40 3. dünya savaşı ilanı gibi Fransa’dan nükleer silah hamlesi 3. dünya savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi
07:23 Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı İlk sorusu bu oldu Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu
02:55 İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel’i bulduğu anlar İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i bulduğu anlar
00:37 Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
07:53 A Milli Takım’a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
07:36 İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye’ye döner dönmez tutuklanacak İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 08:22:01. #7.11#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücüye 5 Yıl 7 Ay Hapis Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.