Alkollü sürücüye 65 bin TL ceza

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde duyma ve konuşma engelli sürücünün kullandığı otomobille yolcu otobüsü çarpışırken, kazada yaralanan olmadı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 1.18 promil alkollü olduğu belirlenirken, 65 bin TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında duyma ve konuşma engelli E.K.'nın kullandığı 38 AJK 246 plakalı otomobille K.O. yönetimindeki 07 BFM 181 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın ardından E.K. otomobili de bırakarak, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Bir süre sonra E.K. eşi ile birlikte kaza yerine gelirken, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, E.K.'nın ehliyetinin bulunmadığı ve 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi. E.K.'ya trafiğin ilgili maddelerinden 65 bin TL cezai işlem uygulanırken, 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.