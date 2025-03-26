Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye Büyük Cezalı Yakalama - Son Dakika
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Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye Büyük Cezalı Yakalama

Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye Büyük Cezalı Yakalama

Aksaray'da alkollü ve ehliyetsiz yakalanan sürücüye 34 bin lira ceza kesildi, basına saygı istedi.

26.03.2025 02:09
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Aksaray'da ehliyetsiz ve alkollü direksiyon başına geçip hem kendi hem de insanların canını hiçe sayan sürücü kendini görüntüleyen basın mensuplarından saygı istedi. Ehliyeti alkolden emniyette olan 1.03 promil alkollü sürücüye toplam 34 bin 811 lira para cezası kesildi.

Olay Aksaray - Ankara Karayolunda bulunan bir tesiste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölge devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri ters şeritten tesise girmeye çalışan 68 KP 166 plakalı hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü tesisten uzaklaşırken polis bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri sürücüyü evrak kontrolünden geçirirken, S.K. (46) isimli sürücünün ehliyetinin olmadığı, daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğunu belirledi. Sürücüyü alkol muayenesinden geçiren trafik ekipleri alkolmetreyle yaptığı ölçümde sürücünün 1.03 promil alkollü olduğunu tespit etti. Bu sırada görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösteren sürücü, "Az bir saygın olsun" diyerek saygı talep ederken, basın mensubunun alkollü araç kullandığını hatırlatması üzerine, "Sana mı kullanıyorum?" diye cevap verdi. 2. kez alkollü olarak yakalanan sürücünün ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konulurken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak maddelerinden toplam 34 bin 811 lira para cezası kesildi. Sürücü adli işlemler gereği ifadesi alınmak üzere polis önce hastane sonra da polis merkezine götürülürken aracı ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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