Alman Subay Silah Projeleri Bilgilerini Sızdırdı
Alman Subay Silah Projeleri Bilgilerini Sızdırdı

26.03.2026 18:38


Almanya Savunma Bakanlığı'nda görevli üst düzey bir deniz subayı, ülkesinin 150'den fazla silah tedarik projesine ilişkin bilgileri yetkisiz üçüncü şahıslara sızdırdığı gerekçesiyle Almanya Silahlı Kuvvetlerindeki (Bundeswehr) görevinden uzaklaştırıldı.

Almanya Savunma Bakanlığı'nda görevli üst düzey bir deniz subayının ülkenin 150'den fazla tedarik projesini dışarı sızdırdığı tespit edildi. Alman basınında yer alan haberde, geçen yıl başlatılan bir soruşturma sonucunda söz konusu subayın fazla silah tedarik projelerini yetkisiz üçüncü kişilere sızdırdığı gerekçesiyle ordudaki görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Haberde, Almanya Donanması'na mensup olan ve Savunma Bakanlığı'nda görevlendirilen üst düzey deniz subayına ilişkin şüphelerin 2025 yılı sonbaharında ortaya çıktığı aktarıldı. Almanya Savunma Bakanlığı'nın 2025 sonbaharından 2026 yılı sonuna kadar tedarik etmeyi planladığı 150'den fazla silah alım projesi listesinin savunma sanayi sektöründeki kaynağa dayandırılarak yapılan haberde bire bir yayımlanmasının ardından başlatılan iç soruşturmada söz konusu alım listesine erişimi olanlar gözden geçirildi ve Savunma Bakanlığı'nda görevli bir deniz subayının özel cep telefonu ve bilgisayarına el konularak incelendi. Sadece kısıtlı sayıda Bakanlık çalışanının erişimine açık olan listenin ortaya çıkmasıyla ciddi zarara uğrayan Savunma Bakanlığı'nın soruşturmasında, üst düzey görevde olan subayın silah tedarik planlarını savunma sektöründe faaliyet gösteren bir kişiye ilettiğine dair ciddi kanıtlara ulaşıldı. Başlatılan soruşturmada ifade veren deniz subayı, pişman olduğunu ve bilgileri temin ettiğini kabul etti. Ayrıca sızıntı sonrası Almanya Savunma Bakanlığı'nın silah tedarik listesine ulaşan savunma sektörü temsilcisi de, soruşturma kapsamında verdiği ifadede kendisiyle iletişime geçildiğini doğruladı.

Derhal görevden uzaklaştırılan subayın güvenlik ve erişim izinleri iptal edildi. Sızıntı ve gizliliği ihlal suçlamasıyla karşı karşıya olan deniz subayının açılacak kamu davası sonucunda ordudan ihraç edilebileceği belirtiliyor. - BERLİN

Son Dakika 3. Sayfa Alman Subay Silah Projeleri Bilgilerini Sızdırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Alman Subay Silah Projeleri Bilgilerini Sızdırdı - Son Dakika
