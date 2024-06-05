Almanya'da aşırı sağcı parti adayı bıçaklı saldırıya uğradı

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Almanya'nın Mannheim kentinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) belediye meclis üyesi adayı Heinrich Koch bıçaklı saldırıya uğradı.

Almanya'nın Mannheim kentinde bir polisin öldürülmesinden 5 gün sonra yerel bir aday bıçaklı saldırıya uğradı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) belediye meclis üyesi adayı Heinrich Koch'un seçim için hazırlanan posterini yırtan saldırgan daha sonra adı açıklanmaya AfD adayına bıçakla saldırdı. Vücudunda saldırı nedeniyle kesikler oluşan Koch hastaneye kaldırıldı. Partiden yapılan açıklamada, olayın Perşembe günü polise yönelik saldırının yaşandığı bölgeye yakın olduğu kaydedildi.

AfD'li politikacı ve Federal Meclis üyesi Malte Kaufmann, 9 Haziran'da yapılacak olan belediye meclisi seçimlerine aday lan Heinrich Koch'un saldırıya uğradığını doğruladı. Alman basını saldırganın yakalandığını duyururken Alman polisinin açıklama yapması bekleniyor.

Perşembe günü Afgan uyruklu bir kişi 29 yaşındaki polis memurunu bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Polis memurunun ölümünün ardında mültecilere yönelik sınır dışı tartışmaları başladı. - MANNHEİM