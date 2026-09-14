Almanya'da Cessna 172 tipi uçak tarlaya düştü, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Almanya'da Cessna 172 tipi uçak tarlaya düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Erkelenz şehri yakınında Cessna 172 tipi küçük bir uçak tarlaya düştü. Kazada uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, polis kurbanların kimliklerine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Erkelenz şehri yakınlarında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetti.

Almanya'da uçak kazası meydana geldi. Heinsberg İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir sözcünün Alman medyasına yaptığı açıklamaya göre, Hollanda'nın Utrecht şehrinden kalkan ve Almanya hava sahasına giren Cessna 172 tipi bir uçak Erkelenz şehri yakınlarındaki Gerderath köyü civarında sorun yaşayarak bir tarlaya düştü. Yerel saat ile 11: 20'de meydana gelen kazada küçük uçakta bulunan 3 kişi de hayatını kaybetti. Polis sözcüsü, kurbanların kimliklerine ilişkin bilgi paylaşmadı. Küçük uçağın düştüğü bölgenin Erkelenz-Kückhoven Havalimanı'na 10 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten polis, kazanın nedeninin soruşturulduğunu da kaydetti.

Kaynak: İHA

Ren Vestfalya, Havacılık, 3. Sayfa, Almanya, Ulaşım, Cessna, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Cessna 172 tipi uçak tarlaya düştü, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Cessna 172 tipi uçak tarlaya düştü, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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