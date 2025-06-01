Almanya'da Hastane Yangını: 3 Ölü, 1 Gözaltı

Almanya'da 3 hastanın hayatını kaybettiği, 55 kişinin de yaralandığı hastane yangınıyla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı. Zanlının hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Almanya'nın Hamburg kenti Hohenfelde semtindeki Marien Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltına alınan 72 yaşındaki zanlının hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Polis, zanlının yarın kundakçılık suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağını belirtti. Zanlının akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hakkında ise açıklama yapılmadı.

Marien Hastanesi'nde gece saatlerinde çıkan yangında yaşları 84, 85 ve 87 olan 3 hasta hayatını kaybetmiş, 55 kişi de yaralanmıştı. - BERLİN