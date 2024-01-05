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Almanya'da Hastane Yangınında 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Almanya'da Hastane Yangınında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Almanya'nın Hamburg kentinin Uelzen kasabasında bir hastanede çıkan yangında 3 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Yangın sonucunda çok sayıda kişi tahliye edildi ve itfaiye yangını kontrol altına aldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Almanya\'da Hastane Yangınında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
05.01.2024 - 16:53,  Güncelleme: 17:02
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Almanya'da bir hastanede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Hamburg kentinin güneydoğusunda bulunan Uelzen kasabasında bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde hastaların odalarına sıçradığını dile getiren polis, 3 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çok sayıda kişinin de tahliye edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. - HAMBURG

Kaynak: İHA
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