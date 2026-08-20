Almanya'da Şiddetli Fırtına Can Aldı - Son Dakika
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Almanya'da Şiddetli Fırtına Can Aldı

Almanya\'da Şiddetli Fırtına Can Aldı
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Almanya'da fırtına nedeniyle 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, geniş çapta hasar oluştu.

Almanya'nın bazı bölgelerinde gece boyu etkili olan şiddetli fırtına büyük hasara yol açarken, 1 kadın hayatını kaybetti ve en az 2 kişi de yaralandı.

Almanya'yı şiddetli fırtına vurdu. Güneybatıdaki Renanya-Palatinate eyaletinde bulunan Waldorf kentinde 58 ve 47 yaşlarındaki iki kadın, yürüdükleri sırada çıkan fırtına nedeniyle kapalı bir oturma alanının altına sığındı. Ancak bir ağacın devrilerek oturma alanının üzerine düşmesi sonucu 58 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti, 47 yaşındaki kadın ise hastaneye kaldırıldı. Berlin'in 78 kilometre güneydoğusundaki Fürstenwalde kasabasında ise hortum nedeniyle çatılar uçtu, devrilen ağaçlar nedeniyle birçok araçta hasar meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

Almanya'nın batısındaki Westerwald bölgesinde bulunan Höhr-Grenzhausen'de ise fırtına, binaların duvarlarını yıktı. En az 2 ev hasar gördü. Dış cephelerden düşen parçalar ve uçan enkaz hasara yol açarken, birçok ağaç devrildi. Bölgede geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. A61 otoyolunda ise bir kamyon devrildi.

Hessen, Thüringen ve Bavyera'da da gece boyunca olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda acil çağrı alındı.

Hessen eyaletindeki Wetzlar'da fırtına yaklaşık 60 eve hasar verdi. Çatı parçaları 100 metreye kadar uzağa savruldu.

Alman Meteoroloji Servisi günün ilerleyen saatlerinde, özellikle Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg ve Bavyera'da daha şiddetli fırtınaların meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Fırtına, Fırtına, Almanya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Şiddetli Fırtına Can Aldı - Son Dakika

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