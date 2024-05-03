Almanya'da şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açtı - Son Dakika
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Almanya'da şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açtı

Almanya'nın farklı eyaletlerini vuran şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Araçlar sel sularında sürüklendi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Bavyera eyaletinde evinin bodrum katındaki sel suyunu boşaltmaya çalışan bir kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Baden-Württemberg eyaletinde dereler taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yardım çalışmaları için Kızıl Haç tarafından 60 yardım noktası kuruldu ve bir helikopter görevlendirildi. Frankfurt kentinde bir hastane su altında kaldı ve Frankfurt Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı. Ayrıca, 2021 yılında sel nedeniyle 136 kişinin öldüğü Rhineland-Pfalz'ın Ahrweiler bölgesinde 300'e yakın yardım operasyonu gerçekleştirildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı yollar kullanılamaz hale geldi.

03.05.2024 17:06  Güncelleme: 17:20
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Almanya'nın farklı eyaletlerini vuran şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açarken, araçlar sel sularında sürüklendi, 1 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın farklı eyaletlerinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Gece boyunca devam eden yağışlar sele yol açtı, evlerin bodrum katlarında su baskınları meydana geldi. Bavyera eyaletinin Würzburg kenti yakınlarında evinin bodrum katındaki sel suyunu boşaltmaya çalışan 1 kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Baden-Württemberg eyaletinde ise dereler taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Eyalete bağlı Bisingen'de çok sayıda araç sel sularında sürüklendi. Kızıl Haç 60 yardım noktası kurulduğunu, 1 helikopterin yardım çalışmalarına katıldığını duyurdu. Hessen eyaletindeki Frankfurt kentinde ise bir hastaneyi su bastı, Frankfurt Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı. Ayrıca 2021 yılında sel nedeniyle 136 kişinin öldüğü Rhineland-Pfalz'ın Ahrweiler bölgesinde ise 300'e yakın yardım operasyonu gerçekleştirildi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollar da kullanılamaz hale geldi. - BAVYERA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açtı - Son Dakika

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