Almanya'da 100 bin çalışan iş bıraktı, toplu taşıma durma noktasına geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Almanya'da 100 bin çalışan iş bıraktı, toplu taşıma durma noktasına geldi

Almanya\'da 100 bin çalışan iş bıraktı, toplu taşıma durma noktasına geldi
02.02.2026 12:58  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya genelinde 100 bin toplu taşıma işçisinin grev kararı alması sonucu otobüs, metro ve tramvay seferleri durdu. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hafta sonu mesaileri için ücret artışı talep eden işçiler, ulaşım hizmetlerinde büyük aksaklıklara yol açtı.

Almanya'da toplu taşıma sektöründe çalışan 100 bin işçinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hafta sonu mesailerinde ücret artışı talebiyle ülke genelinde greve gitmesiyle otobüs, metro ve tramvay seferlerinin yapılamaması sonucu haftanın ilk iş gününde toplu taşıma durma noktasına geldi.

Almanya'da belediyelere bağlı ulaşım şirketlerinde görevli 100 bin çalışan, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasının (Ver.di) devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenlere baskıyı artırmak amacıyla ilan ettiği grev nedeniyle 24 saatliğine iş bıraktı. Çalışanların çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hafta sonu mesailerinde ücret artışı talebiyle ülke genelinde greve gitmesi sonucu otobüs, metro ve tramvay seferleri de durdu. Yeni yılın ilk büyük grevi nedeniyle haftanın ilk iş gününde ulaşım felç oldu. Şehir içi araç trafği yoğunlaşırken, bağlantı yolları ve otoyol girişlerinde trafik durma noktasında geldi. Üç haftadır etkili olan soğuk hava, kar ve buzlanma nedeniyle toplu ulaşımda yaşanan zorluklar grev ile daha da arttı.

Grev özellikle Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart kentlerinde toplu ulaşımı felç etti.

16 eyaletin 15'inde devam eden grevin Salı gece yarısından sonra sona ermesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), işverenleri daha iyi çalışma şartlarına zorlamak amacıyla belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışanları, 2 Şubat'ta bir günlük uyarı grevine gitmeye çağırmıştı.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), belediye ulaşım işletmelerinde devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinde işverenlere baskıyı artırmak amacıyla grev kararı alındığını açıklamıştı. İşverenlerin müzakerelerde hemen hemen her türlü iyileştirme talebini geri çevirdiğini vurgulayan Ver.di ülke genelinde 150 belediye iştirakçisi ulaşım şirketlerinde çalışan 100 bin üyesine iş bırakma çağrısı yapmıştı.

Sendika ne talep ediyor?

Belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personel adına müzakere yürüten Ver.di; haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin uzatılması, vardiya sürelerinin düzenlenmesi, gece ve hafta sonu çalışmaları için daha yüksek prim ödenmesini talep ediyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Berlin, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da 100 bin çalışan iş bıraktı, toplu taşıma durma noktasına geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:03:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Almanya'da 100 bin çalışan iş bıraktı, toplu taşıma durma noktasına geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.