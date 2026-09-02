Almanya, Leipzig Havalimanı'ndaki dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu, Bonn konsolosluğunu kapatıyor - Son Dakika
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Almanya, Leipzig Havalimanı'ndaki dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu, Bonn konsolosluğunu kapatıyor

Almanya, Leipzig Havalimanı\'ndaki dron saldırısından Rusya\'yı sorumlu tuttu, Bonn konsolosluğunu kapatıyor
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Almanya, geçen ay Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait kargo uçağının kanadında patlayıcı yüklü dron bulunması olayından Rusya'yı resmen sorumlu tuttu. İçişleri ve Dışişleri bakanları, saldırının Rusya'nın sistematik hibrit saldırılarının parçası olduğunu belirterek, Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıkladı; Bonn konsolosluğunun kapatılacağı, Rus Evi'nin tahliye edileceği ve sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağı duyuruldu.

Almanya, geçtiğimiz ay Leipzig Havalimanı'nda yaşanan dron saldırısından resmen Rusya'yı sorumlu tuttu. Alman hükümeti, yaşananları "tehlikeli bir eylem" ve Moskova'nın sistematik ve koordineli hibrit saldırılarının bir parçası olarak nitelendirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ağustos ayı başında Leipzig Havalimanı'nda yaşanan dron saldırısı konusunda yürütülen soruşturmada elde edilen bulgularla ilgili olarak Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Alman yetkililer, 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya silah taşımak için kullanılan Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçağının kanadında patlayıcı yüklü bir dron bulunmasıyla ilgili olarak ilk defa açık ve net bir şekilde Rusya'yı suçladı. Basın toplantısında bakanlar, bütün bulguların planlanan saldırı için gerekli teknik bilgi ve ekipmanın Rusya tarafından sağlandığını, saldırıyı gerçekleştirmek üzere ise "alt düzey ajanların" görevlendirildiğini gösterdiğini açıkladı.

Basın toplantısında Dışişleri Bakanı Wadephul, Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım uygulanacağını ifade ederek, "Leipzig'deki bu hibrit saldırıya, ölçülü, orantılı ve aynı zamanda kararlı bir karşılık vereceğiz" dedi. Wadephul, "Savaşta değiliz fakat her gün, hibrit savaşın hedefi oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Berlin'in Moskova ile ilişkilerin son derece kötü durumda olmasından üzüntü duyduğunu söyleyen Alman bakan, "Rusya'nın tehlikeli eylemi, istikrarsızlaştırma, dezenformasyon, tehdit, sabotaj ve saldırganlık girişimlerinin bir parçası" şeklinde konuştu.

Wadephul, açıklamanın yapıldığı sırada Rusya Büyükelçisi'nin uygulanacak tedbirler hakkında bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi. Wadephul ayrıca, Rusya'nın Bonn'daki konsolosluğunun ilerleyen günlerde kapatılacağını ve Berlin'deki Rus kültür ve bilim kurumu Rus Evi'nin de kiraladığı binadan çıkarılacağını duyurdu. Almanya'nın Rusya'nın Gölge Filosu üzerindeki baskıyı da artıracağını açıklayan Wadephul, yeni yaptırım listeleri hazırlanacağını ve Almanya'ya giriş yapan Rus vatandaşlarına yönelik sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını da sözlerine ekledi.

Alman bakan, olaya ilişkin soruşturma hakkında NATO ve Avrupa'daki ortakların da bilgilendirildiğini ve Rusya'ya karşı atılacak adımlar konusunda mutabakata varıldığını da ifade etti.

Rusya, suçlamaları "saçma ve temelsiz bir provokasyon" olarak nitelendirdi

Rusya'nın Almanya Büyükelçiliği, Leipzig Havalimanı'ndaki olaylardan Rusya'nın sorumlu olduğuna ilişkin suçlamaları "saçma ve temelsiz bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Büyükelçilik, bu suçlamaların Ukrayna'ya, Avrupa'daki siyasi elitlerin militarist kanadına ve silah üreticilerine yarayacağını savundu. Büyükelçilik tarafından yayımlanan açıklamada, "Rusya Büyükelçisi, Berlin'in yönelttiği suçlamaları temelsiz, saçma ve sağduyuya aykırı olduğu gerekçesiyle kesin bir dille reddetmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Büyükelçi, Alman tarafının açıkladığı tedbirlerin Rusya-Almanya ilişkilerinde benzeri görülmemiş bir gerilimi temsil ettiğini ve sonuçsuz kalmayacağını vurguladı. Bunun tüm sorumluluğunun, Alman hükümetine ait olacağını da ifade etti" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Berlin'in "Rusya aleyhindeki adımlarına" karşılık vereceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Almanya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya, Leipzig Havalimanı'ndaki dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu, Bonn konsolosluğunu kapatıyor - Son Dakika

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